Google宣布，透過智慧語音助理Google Assistant與使用者Android手機的瀏覽器，說出指令「Hey Google, read it」或者「Hey Google, read this page」，Assistant就能唸出網頁內容，如果使用者想要邊聽邊讀，瀏覽器會自動捲動頁面，並標示正在朗讀的文字，使用者也可以調整朗讀的語速，並且選擇不同的聲音。

Google表示，為了讓朗讀聲音聽起來自然，運用神經網路技術將節奏、頓點調整至接近一般人平時語調與節奏來，而如果原始內容不是使用者的母語，Google Assistant也可以讓瀏覽器以包含中文等42種不同的語言來朗讀，使用者可以透過翻譯選單選擇所需的語言，所有頁面將被自動翻譯並以該語言朗讀出來，現行的網頁不需要執行任何特殊操作便可啟用此功能。

Google表示，需要閱覽大量文字的行為，對於有視覺、閱讀障礙，或者需要一點協助才能閱讀長文章的人來說，是個不小的挑戰，推出這個功能希望能跨越隔閡，幫助廣大的使用者更容易在網路上獲取資訊。

(工商 )