韓國疫情逐漸升溫，截自3月5日中午12點止，累計新冠肺炎確診人數已達5766例，光是大邱市確診病例就高達4326例，為全國之冠。三星智慧型手機工廠位於「龜尾高新技術谷」，此為國家級的產業園區。其所在地的龜尾市，距大邱距離僅36公里，搭火車只需半小時就能到達。

三星龜尾廠目前投入Galaxy Z Flip和Galaxy Fold兩款新世代摺疊螢幕手機生產。（圖／馬景平攝）

龜尾市隸屬「慶尚北道」（簡稱慶北）行政區，慶北累計確診病例已達861例，為全國第二，僅次於大邱市。而三星龜尾工廠是韓國本地主要生產智慧型手機的廠區，目前投入生產Galaxy Z Flip和Galaxy Fold兩款新世代摺疊螢幕手機。不過，從2月22日至3月1日止，龜尾廠陸續已有4名員工感染新冠肺炎。據韓國中央日報報導，三星已將相關人員的工作樓層關閉，但生產線仍正常運轉。

當地疫情延燒是否影響智慧型手機供貨？台灣三星電子表示，目前正與總部持續溝通，確保台灣銷售計劃照原定時程安排。且因年前適逢手機銷售旺季，所以備貨量相對充足，台灣首季供貨狀況未受影響；若是疫情能早日獲得控制，在4月之前，手機供貨狀況（指台灣市場）都不會受到影響。

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(中時電子報)