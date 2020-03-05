桃捷公司模擬發燒旅客因應，超前部署防堵疫情。（呂筱蟬攝）

交通部「居家檢疫者自機場返家交通方案」規定，自三級旅遊警示國家入境民眾不得搭乘大眾運輸，桃園機場捷運作為機場聯外重要交通工具，桃捷公司防疫不敢大意，除放置告示立牌並要求旅客全程戴口罩，5日進行自主防疫演練，嚴格要求站務人員及旅客落實加強防疫。

桃捷公司跨局處合作，模擬機場航廈A12、A13站，針對入站篩檢紅外線熱顯像儀測溫測得發燒旅客，站務員通報站長進行相關處置，包含請旅客搭乘防疫計程車，另外也模擬當旅客抗拒時應對方法。

另一情境則是列車上疑似新冠肺炎旅客處置，司機員接獲通報當下，立即回報行控中心，再由相關人員身穿防護衣引導進入隔離室，並由鄰近消防分隊派員將疑似患者送往責任醫院進行醫治。

市長鄭文燦表示，桃捷公司下單採購，近期機場捷運21個車站將全面配置熱顯像儀，目前希望每個車站人員要熟悉演練過程，萬一有發燒乘客，每個車站要徹底執行，超前部署進行防疫演練及設備採購，因機捷有機場航廈及林口長庚醫院等重要車站，力求捷運系統能做到最好的防疫防護。

(中時 )