立法院長游錫堃指出，上月曾接獲恐嚇信件要求要承擔滅門血案的悲傷，事後向警方報案後卻無下文，甚至連巡邏箱都是空的。但轄區大安分局表示，從未接獲游院長本人或其餘任何人士向警方報案，而目前派出所早已改用掃描QR碼電子巡簽，巡邏箱就設在住家隔壁門口。

至於員警在周邊增設新的掃描點，只差兩個門牌號碼，對此，北市副市長黃珊珊表示，巡邏兩號，其實是做同一件事情，只是多拍一個照，如果是這樣子，取其一就好了，院長應該也不希望麻煩到員警。

黃珊珊說，柯市長上任的第一件事情就是先Ｅ化，所以把巡邏箱全面改成QR CODE；至於為什麼原本的巡邏箱沒有拆掉，是因為很多民眾希望還是有巡邏箱的存在，因為多少還是有嚇阻作用，可以讓壞人、小偷離得遠一點，造成院長誤會這點也是很抱歉。

對於是否應向基層員警道歉，黃珊珊說，覺得也不用這麼嚴重啦，因為他可能擔心的是說，他有報警我們沒有處理，或者是巡邏沒有處理，這兩部都有處理，我相信院長也會理解，但是對員警來說，台北市我們其實管制的很嚴，警察局是不可能有任何人可以作假，警應就都是很盡責，希望院長能理解，可能他對於台北市新狀況不是那麼理解，謝謝院長讓我們有說明的機會。

(中時 )