婦女欲領口罩卻被告知在「基隆已領過」 藥局疏失害她求口罩無門。（基隆市警察局提供／吳康瑋基隆傳真）

由於新冠肺炎疫情升溫，各地對於口罩的需求量日增，每天藥局外都有大批排隊買口罩的人潮，1名李姓女子日前在住家附近的藥局領取口罩，但藥局卻告知她的健卡「已在基隆市領取過」，李姓女子懷疑自己的健保卡遭冒名使用，隨即報警處理，經過警方查證，才知道原來是基隆的藥局人員在輸入健保卡號時輸入錯誤，遭另1名陳姓女子領走兩片口罩，在經過警方告訴當事人後，雙方才知道是一場烏龍。

警方指出，家住台中的李姓女子在2月29日前往住家附近的藥局領取限額的口罩，卻經藥師告知她的健保卡證號，已經在基隆市領取過，李姓女子錯愕的懷疑自己的健保卡明明沒有遺失，卻遭到他人冒名領取，便立即至台中市所轄派出所報案偽造文書，全案經單一窗口轉至基隆市警察局第一分局延平街派出所處理。

警員於3月2日晚間獲報後，隨即通知藥局藥師及領取口罩人到派出所說明了解，經調查後，才發現是台中李姓女子與基隆領取人陳姓女子的身分證字號差1碼，由於陳女的健保卡晶片疑似受損，導致讀卡機無法讀取，藥局人員只能改以手動方式輸入身分證字號。

警方表示，陳姓女子將身分證字號寫在紙上，疑似寫太快，導致其中一碼寫錯，再加上工作人員輸入後未再確認個資是否錯誤，才會造成這一場誤會，藥局後續除重新輸入補正外，也在事後寄4片口罩到台中給李女，雙方都順利得到口罩，皆大歡喜。

(中時 )