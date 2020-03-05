內政部長徐國勇5日指出，為避免新冠肺炎傳染，全國性酒測已經暫時取。新北市長侯友宜5日受訪指出，酒駕對國人是有形的殺手，這個殺傷力不輸無形的新冠肺炎病毒，地方該取締還是會嚴格取締，不讓酒駕人士心存僥倖。

侯友宜說，中央有這個規定會盡量配合，但地方會根據各區不同情況彈性調整，該嚴格取締還是會嚴格取締，不會因為新冠肺炎而耽擱，以免造成部分人士認為喝酒開車沒事。

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(中時 )