取消全國性酒測 侯：酒駕殺手不輸病毒 該取締會取締 15:352020/03/05 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜認為，酒駕殺手不輸無形病毒。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 內政部長徐國勇5日指出，為避免新冠肺炎傳染，全國性酒測已經暫時取。新北市長侯友宜5日受訪指出，酒駕對國人是有形的殺手，這個殺傷力不輸無形的新冠肺炎病毒，地方該取締還是會嚴格取締，不讓酒駕人士心存僥倖。 侯友宜說，中央有這個規定會盡量配合，但地方會根據各區不同情況彈性調整，該嚴格取締還是會嚴格取締，不會因為新冠肺炎而耽擱，以免造成部分人士認為喝酒開車沒事。 ★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！ (中時 ) #全國性酒測 #酒駕 #侯友宜 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 #防疫 #疫情 #武漢肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 癱瘓40年夠痛苦了...「月亮歌后」受疫情影響斷收入哭喊想活下去 09:162020/03/01 娛樂 美國人不怕新冠肺炎？她點破背後真相 10:272020/03/01 娛樂 比爾蓋茲示警 新冠肺炎為百年不遇的大流行病 12:262020/03/01 生活 疫情影響！艾薇兒台灣演唱會取消 14:312020/03/01 娛樂 無懼疫情！前主播228低調登船 展開34天豪華郵輪之旅 15:462020/03/01 娛樂 在野黨抗疫噤聲？ 04:102020/03/02 時論廣場 花火節延期澎湖觀光慘兮兮 縣長親自拉客 10:572020/03/02 社會 因應新冠肺炎疫情 台東縣政府實施管制、量體溫 16:392020/03/02 生活 世衛組織：大陸境外新冠肺炎病例過萬 09:012020/03/04 兩岸 新冠肺炎疫情未明 南投今晚運動夜市臨時喊停 18:322020/03/04 體育 政治熱門新聞 罷韓會過嗎？高雄人街訪吐真心話 - 政治 小英「論文門」成美國政治事件 他驚不妙了！ - 政治 韓國瑜來了！深夜直播吐心聲：希望未來離開不帶遺憾 - 政治 傳韓陣營擬動員反罷韓 媒體人預言驚人結局 - 政治 綠委提案黃安條款 蘇煥智看不下去 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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