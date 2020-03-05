YouTuber蔡阿嘎與妻子「二伯」騎車停等紅綠燈時，遭埋伏的黑衣人持鐵槌攻擊，蔡阿嘎膝蓋擦挫傷、懷孕8個月的二伯受到驚嚇，後因宮縮送醫並無大礙。蔡阿嘎痛批「連孕婦也敢揍！」警方調閱監視器畫面，發現歹徒自案發地明德路28號，連續狂奔4公里，途中經過士林憲兵隊，警方後續追查當中。
蔡阿嘎在3日中午12點57分在不明男子攻擊，蒙面歹徒持黑色榔頭，趁蔡的騎車停等紅燈時，從後方靠近蔡阿嘎，大動作揮動手臂攻擊蔡阿嘎的右腿，蔡和二伯回頭跳車閃躲，一旁並沒有其他停等紅綠燈的機車，歹徒立即趁隙逃跑。
警方根據犯案畫面，沿途調閱追查歹徒交通工具，發現黑衣人狂奔經過文林路士林憲兵隊，繼續以衝百米的速度往南方向，警方還在持續調閱相關畫面，釐清歹徒身份。
內政部部長徐國勇今早受訪時表示，已經立即指示刑事警察局和台北市刑警大隊立即處理，警方正全力處理中。
(中時 )
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