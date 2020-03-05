台北市覃姓女里長以里辦公室名義承租建物後，再製作不實的契約，向區公所詐欺補助費，獲得42萬多的不法所得，高院依利用職務機會詐取財物罪將她判刑2年，緩刑5年。可上訴。

高院考量覃女沒有前科，且在偵審中均自白犯行，態度良好，犯罪所得共計42萬6216元，已自動繳交全部所得，並自行辭任里長職務，客觀上尚可憫恕，減輕其刑，並給予緩刑宣告。

(中時 )