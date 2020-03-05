里民活動場所詐領補助 里長獲判緩刑 15:402020/03/05 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市覃姓女里長以里辦公室名義承租建物後，再製作不實的契約，向區公所詐欺補助費，獲得42萬多的不法所得，高院依利用職務機會詐取財物罪將她判刑2年，緩刑5年。可上訴。 高院考量覃女沒有前科，且在偵審中均自白犯行，態度良好，犯罪所得共計42萬6216元，已自動繳交全部所得，並自行辭任里長職務，客觀上尚可憫恕，減輕其刑，並給予緩刑宣告。 (中時 ) #緩刑 #里長 #所得 #職務 #高院 也許您會感興趣 推薦閱讀 《股利-資訊服務》一零四去年每股賺8.62元，擬配息8.62元 10:512020/03/02 財經 侯友宜五股座談 籲部屬「將心比心，能做就要做」 18:232020/03/02 生活 網路亂傳謠言 中和里長發公告澄清 22:032020/03/02 生活 強化集團平等薪酬制度 渣打台灣高階主管 64％是女性 04:102020/03/03 金融．稅務 善用職務再設計 美淇留住銀髮好人才 04:102020/03/03 企業經營 清潔隊駕駛非法清垃圾 獲判緩刑 15:242020/03/03 社會 秀傳結合彰市里長 教社區長者勤洗走趕走細菌病毒 17:392020/03/03 生活 湳雅夜市茶坊涉占用共有地 法官判准先拆除 18:142020/03/03 社會 逆轉判 宜蘭縣議員林騰煌保住議員職務 12:362020/03/04 社會 男欲當「下一個鄭捷」 「心交給撒旦惡魔」隨機亮刀追砍民眾 18:452020/03/04 社會 社會熱門新聞 硬了！蔡阿嘎孕妻被打踩到底線 館長痛批：垃圾！ - 社會 蘆竹美容院傳氣爆 新住民燒燙傷送醫 - 社會 女大生A公款 遭逼簽性愛合約 一週一砲生日加碼 - 社會 小六女隨學姐參加「 笑氣趴」 遭淫狼「一夜上3次」 - 社會 蔡阿嘎遇襲 網曝「打人行情表」 直指兇手是「自己人」！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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