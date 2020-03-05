桃園市1名19歲彭姓男子（19歲）與2名男友人，去年國慶連假期間要求簡女帶另4名少女，一起同 樂參加「笑氣趴」，期間彭男對一名年僅12歲的小六女學生有意，竟不顧竟少女拒絕 ，一夜對她性侵3次，女學生家長知道後氣炸提告，桃園地檢將彭男依對未滿14歲女子強制性交罪起訴。

起訴書指出，彭男趁簡女幫「乾哥」向他借車，要求簡女於去年國慶連假期間，帶女生友人們出來開「笑氣趴」，期間彭男趁小六女學生獨自在房間時性侵得逞。

據「CT WANT」報導，女學生受辱後跑到其房間向友人哭訴，彭男竟打電話給已離開的簡女，安排1名女生來陪他，否則不借車，女學生在半推半就下，被送到彭男房間遭2度性侵，隔天一早彭男要求「上班前再來2次」，逼女學生就範。

小六女學生不堪受辱，跟著母親前往警局報案，不過彭男否認犯行、聲稱是被汙衊；在場的郭男則是說詞反覆，起初坦承吸笑氣後又否認；檢方從被害女學生及在場人證詞等證據，依對未滿14歲女子強制性交罪將彭男起訴。

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(中時電子報)