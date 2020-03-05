新冠肺炎影響層面愈來愈廣，連醫療用品都受衝擊。台製居家電動醫療床的組裝工廠，因為部分原料來中國大受影響！業者柯明勳告訴本刊，「年前我一個月要出貨3、400床，但現在沒有馬達，床就動不了，我的工廠已經停擺一個月，庫存幾乎見底。行動不便的病人出院，就是等著電動醫療床，病人已經快等不了。」

台製電動醫療床的馬達來自大陸。（圖／張文玠攝）

柯明勳代工的電動醫療床，屬於中上品質，一張約2、3萬。他煩惱的說：「過年前並沒有想到會有這種狀況，大陸那邊的工廠消息是3月復工，如果有貨可出，貨運司機將電動馬達從蘇州工廠載運到上海，要被隔離十多天，工人無法上班的損失要我們這端負擔，運費一起上漲一萬多元。」

在缺工、缺料下，貨還沒拿到，已經傳出物料未來可能上漲。柯明勳說：「成本上漲一時不會反應到消費端，但對我們製造端來說，今年看來是很難賺錢了。不少行動不便的病人出院後，就會需要電動醫療床，現在只能希望3月原料能夠陸續到貨，疫情不要再拖下去，不然未來真的無法想像。」

台製電動醫療床成品。（圖／柯明勳提供）

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(中時電子報)