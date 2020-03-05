苗栗監理站頭份市公所服務據點5日上午開始開賣口罩給個人車行計程車司機，每人一次可買14片。〔謝明俊攝〕

因應新冠肺炎疫情提升，苗栗監理站顧慮縣內個人車行計程車司機購買口罩不便，司機與乘客密切接觸必須加強防疫，從5日起，在頭份市公所監理服務據點發售口罩給個人車行司機，每人一次限購14片，希望能對防疫工作有所助益。

苗栗區監理站獲公路總局撥發口罩供職業駕駛人購用，苗栗監理站站長蘇淑賢表示，個人計程車行駕駛防疫口罩，目前每周可購領1次，1次7片，每片5元，考量個人計程車行分散苗栗縣各地，除了委由苗栗縣計程車公會販售外，並利用頭份市公所監理服務據點受理時間，受理苗栗縣轄管計程車個人車行駕駛購買，因服務據點每二周開辦一次，因此，司機在此可一次購買14片口罩。

5日上午9點，頭份市公所服務據點正式開賣，一個上午下來就有20多名司機前來購買口罩，司機認為監理站提供這項服務，可解決購買口罩不便困擾，讓司機們覺得很貼心。

苗栗監理站提醒，中央分配的醫療口罩為政府列管專案配給第一線運輸服務人員的防疫物資，請勿囤積、轉售或提供給他人使用，以免觸法受罰，另外為配合防疫升級，民眾洽公請配戴口罩並配合量體溫。

(中時 )