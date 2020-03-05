工業電腦大廠研華（2395）因新冠肺炎疫情干擾中國大陸昆山製造中心復工進度及物流，2020年2月合併營收「雙降」至32.31億元、創近2年低點，累計前2月合併營收年減7.12％，但仍雙創同期次高。公司將於3月11日召開法說會。

研華公布2020年2月自結合併營收32.31億元，較1月39.64億元減少達18.49％、較去年同期35.7億元減少9.51％，創2018年2月以來近2年低點，但仍創同期次高。累計1～2月合併營收71.59億元，較去年同期77.47億元減少7.12％，續創同期次高。

研華表示，2月營收受昆山製造中心復工進度及物流影響大。以各區域營收觀察，以台灣及新興市場表現較突出，其他市場則普遍衰退。以事業群觀察，則以智能服務事業群（SIoT）營收繳出雙位數年成長最強勁，其餘事業部門多出現衰退。

以前2月各區域營收狀況觀察，研華表示，以台灣、韓國與東南亞市場成長相對突出。以各事業群表現觀察，則以網路暨通訊事業群（NCG）營收表現相對穩定，其他事業群表現則普遍衰退。

截至3日，研華中國大陸各地辦公室均復工，且全球員工健康狀況良好，未出現新冠肺炎確診病例。生產狀況方面，昆山製造中心已於2月17日復工，產能回升至原產能的65％，出貨暫時正常。台灣製造中心產能則額外增加20％，與日本製造中心出貨均正常。

(時報資訊)