淡季及疫情影響，華研(8446)2月營收0.94億元，年減2.83％，累計前2月營收2.09億元，年減5.01％。華研表示，雖因新冠肺炎疫情，藝人部分活動延期，不過藝人代言與版權收入穩定，2月營收受到疫情影響有限。目前疫情仍未獲得控制，公司將以增加藝人代言及版權收入填補公開演出的減少，降低疫情對公司營收的影響。

華研旗下藝人林宥嘉、福原愛、曾之喬等人，近期都有接下新的品牌代言，將陸續於3、4月份曝光；今年華研已規劃旗下多位歌手發行新作品，利用疫情期間的活動空窗期，完成事前的錄音、MV拍攝等準備工作，俟適當時機發行，持續發行新歌增加版權收入。

華研擅長打造傳唱度高的流行歌曲，閻奕格新EP《少了一件牛仔褲》率先曝光的率性單曲「愛上現在的我」，找來高爾宣合作獲得歌迷熱烈迴響，發行後即佔據KKBOX綜合新歌排行榜第一名，是今年繼TANK呂建忠「你的情歌」之後，又一攻占排行榜首位的歌曲。影視原聲帶（OST）更是華研的強項，除了製作轉投資大幕影藝最新作品《做工的人》原聲帶，近期閻奕格「少了一件牛仔褲」也搭上偶像劇《跟鯊魚接吻》片尾曲，公司還會陸續製作今年期待度高的影集OST，為華研累積更多的歌曲版權。

(時報資訊)