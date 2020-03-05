日本讀賣新聞報導，日本計畫對所有來自中國與南韓的入境旅客採取為期兩周的強制隔離措施，以防堵新型冠狀病毒疫情持續擴大。

報導並指出，日本擬凍結已經為來自兩國的遊客簽發的簽證，並報導首相安倍晉三應會在周四晚間召開的一場防疫應變會議上討論這些措施。

即使新冠肺炎在日本持續擴散到新的地區，此前日本奧運大臣橋本聖子（Seiko Hashimoto）仍表示，夏季東京奧運將如期在7月舉辦。

(時報資訊)