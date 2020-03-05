《國際社會》讀賣：日擬對來自中韓入境旅客強制隔離兩周 15:402020/03/05 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本讀賣新聞報導，日本計畫對所有來自中國與南韓的入境旅客採取為期兩周的強制隔離措施，以防堵新型冠狀病毒疫情持續擴大。 報導並指出，日本擬凍結已經為來自兩國的遊客簽發的簽證，並報導首相安倍晉三應會在周四晚間召開的一場防疫應變會議上討論這些措施。 即使新冠肺炎在日本持續擴散到新的地區，此前日本奧運大臣橋本聖子（Seiko Hashimoto）仍表示，夏季東京奧運將如期在7月舉辦。 (時報資訊) #來自 #入境旅客 #強制隔離 #日本 #國際社會 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際社會》南韓新冠肺炎確診新增476例，累計達4212人 10:512020/03/02 財經 《國際社會》新冠肺炎疫情蔓延，澳洲證實首例社區感染 15:572020/03/02 財經 《國際社會》南韓新冠肺炎確診再新增123例，累計達4335人 16:482020/03/02 財經 《國際社會》南韓新冠肺炎確診新增600例，累計達4812例 09:432020/03/03 財經 《國際社會》南韓新冠肺炎確診再增374例，累計達5186例 16:312020/03/03 財經 台被泰列為危險疫區 入境旅客隔離 外交部：尚在了解中 22:442020/03/03 兩岸 機場防疫車隊上路 北高運將月領9萬 04:102020/03/04 地方新聞 《國際社會》南韓新冠肺炎確診新增516例，累計達5,328例 09:262020/03/04 財經 泰要求入境台人強制隔離 外交部：已修正 14:282020/03/04 生活 《國際社會》南韓新冠肺炎確診新增293例，累計達5,621例 16:312020/03/04 財經 財經熱門新聞 確診旅客搭上長榮 空機「隔離組員」回台 - 財經 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 財經 疫外攪局 義享天地A館 延後開幕 - 財經要聞 - 工商時報 阜杭豆漿不用排隊了！網友好康道相報 比等買口罩還快 - 財經 美股3天不崩了！老謝爆大戶撿搶台積內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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