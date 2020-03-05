台灣百萬YouTuber蔡阿嘎跟孕妻「二伯」，驚爆前天當街遭黑衣陌生男子拿著鐵鎚攻擊，不僅敲擊蔡阿嘎膝蓋，還擊打二伯的孕肚，導致懷胎9個月的她嚴重宮縮住院，而事發後，某網友在網上酸言：「輕敲兩下，又上新聞，還是很賺」，引發外界撻伐，事後被起底竟是一名教師，知名律師林智群看不下去，發文回敬國小老師，酸嗆：「輕輕念兩句就上新聞還是很賺」。

蔡阿嘎夫妻被襲擊事件，因為兇手對挺孕肚的二伯下手，讓眾人更加火大，沒想到竟有人酸言蔡阿嘎遇襲上新聞「還是很賺」，一番言論讓廣大網友暴怒，因此起底他是彰化縣某國小的主任，知道引發風波後，當事人趕忙道歉，強調不知蔡阿嘎孕妻也遇襲，會深刻反省，然眾怒難平。

知名律師林智群，事發後也在臉書針對國小師的言論發表想法，首先表示蔡阿嘎的名氣與訂閱數，根本不需要拿生命安全搏版面，而蔡阿嘎表示私下沒與人結怨，懷疑對方目標是兒子蔡桃貴，林智群則坦言平常看蔡桃貴的影片，「都會想說這樣好嗎？」，透露自己之前也有貼兒子的照片出來，現在不敢放了，「這年頭瘋子很多的，誰知道誰會對你怎麼樣，衝著大人來，大人還有抵抗能力，衝著小孩來，你能怎麼辦⋯」。

林智群最後跟酸言的國小主任喊話，表示問題其實不在於「輕輕敲兩下」，而是被突擊的這個動作，破壞了生活的安全感，未來走在路上會忍不住回頭查看，這種壓力跟陰霾，不是錢能解決的，林智群因此回嗆國小師：「輕輕念兩句就上新聞還是很賺」，一番話得到眾多網友認同。

(中時電子報)