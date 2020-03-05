政府施行口罩限量實名採購制以來，許多都會區民眾仍須要排很久的隊才能買到或甚至買不到，但隨著口罩產量日增，衛福部長陳時中今天表示，考慮在學校配送口罩，讓家長不用去外面藥局買，此外也考慮針對企業施行預約制。

立法院今日召開財政委員會，民眾黨立委高虹安質詢時談到各地藥局口罩供需情況失衡，有些地方民眾買不到的問題，她表示陳時中說過會滾動檢討口罩配送是否調整，甚麼時候會做滾動式檢討，對配送點真實需求做調整？

陳時中回稱，剛開始實施實名制時，用藥局分配，一開始口罩總量不足，但後來確實有些地方的藥局沒賣完，上周就開始對這些藥局減發。至於要多發的部分有點困難，因為要跟藥局與藥師公會協商，而也許有人覺得太忙碌。

陳時中說，為了讓藥局的工作不要太過繁重 如今在思考三個方向，首先對於專業需求增加配送；其次對學校配送，讓家長不用去外面幫孩子買；第三，企業也許可以採用預約制，這樣也不用去外面買。而身障民眾在專業配送的部分將會給予他們。希望藉此讓藥局維持現在的工作量。然後針對一些賣出口罩量較多的藥局，如果他們願意，政府會多付一些工本，請一些工讀生協助處理口罩。

(中時 )