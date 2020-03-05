北市聯醫6日起開辦慢性病連續處方箋領藥得來速，引發基層藥師不滿，認為藥局已增派人手無償發放口罩，靠調劑處方服務費維持生計，北市聯醫卻帶頭搶生意，直言辛苦付出被忽視。對此，北市副市長黃珊珊表示，政策主要目標就是減少醫院人流，市府立場是希望固定習慣到醫院拿處方箋的民眾，可以有一個不用進醫院的方法，還是鼓勵大家去社區健保藥局拿藥。

黃珊珊表示，現在醫院所有的做法，包括限制探病、限制陪病，限制相關人員的進出，包括有醫院，是你去過那裏的人都不能進醫院了。這個邏輯是在防疫期間就必須要做的事，大家對於所謂的可能藥房的部分，把慢性處方籤放在門外，然後就有很多人跑來這邊，會造成基層的藥局困擾，但我們的立場只是希望固定習慣來醫院拿處方籤的民眾，他可以有一個不用進醫院的方法，那我們還是鼓勵大家去社區的健保藥局拿藥。

黃珊珊強調，如果他家就在我們聯醫，我們也不能禁止他來拿，我要減少入院非必要的人流，我們只能用這樣的方式，我想大家互相體諒，就是在這個期間，經統計，固定在我們聯醫拿藥的人，每天將近1500個人，北市府不是要搶基層藥局連續處方箋的機會，會再和公會溝通。

(中時 )