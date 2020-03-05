「168周報」去年刊登南山人壽玩股大賠新聞，南山人壽前董事長杜英宗認為報導有誤，派人交涉希望撤稿，事後杜指控周報發行人兼總編輯翁立民索求6萬元的「補償費」，涉嫌恐嚇取財、妨害名譽，台北地檢署5日依妨害名譽罪嫌起訴翁男，至於翁男另被控恐嚇取財部分，則獲不起訴處分。

檢方調查，周報網站2018年11月預告，指將出版南山的後續報導，事後南山以「溝通」名義，表示願支付6萬元的「專案服務費」，週報因此沒有刊登相關新聞。

翁男控稱，事後南山人壽卻到刑事局提告他涉嫌恐嚇取財等罪；他認為遭設局陷害，反控時任南山人壽董事長杜英宗涉嫌誣告、教唆誣告等罪。

檢方調查時，南山人壽表示，該媒體先前報導過「南山人壽半年報玩股大賠700億，如今正步逼近1000億」，南山人壽認內容有誤，派人前往協調，翁表示後續有相關報導，要更動版面需要補償費6萬元。

檢方調查後，認為杜英宗所言並非憑空捏造，日前先予不起訴杜；另南山人壽、杜控告翁恐嚇取財、妨害名譽罪部分，檢方認為，翁有5次妨害名譽犯行，依法起訴。

至於南山人壽控告翁恐嚇取財部分，因南山是公司法人，不具有遭恐嚇的被害人身分，因此不起訴翁。

(中時 )