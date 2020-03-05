新冠肺炎疫情持續升溫，清明節的到來，又是一波相聚，大溪區公所宣布原訂3月28日的春季靈骸追悼會停辦，並表示，這次是舉辦15年來首次停辦，往年前來追悼會祭祀民眾約莫400人，區公所建議民眾可以提前或延後一周，分流前來祭祀，避免清明相聚反而成了感染群聚的無奈。

每年3月最後一個星期6，大溪區公所都會在大溪生命紀念園區的極樂堂納骨塔舉辦祭典，向亡靈及民眾的先人進行祭祀，並已連續舉辦15年，從未間斷，但今年因為新冠肺炎疫情的爆發，區公所宣布停辦原定於3月28日舉辦的「春季靈骸追悼會」，並強調，這次停辦決定的相當掙扎。

由於每年前來祭祀的民眾約有400人左右，且幾乎都會進入納骨塔，但納骨塔為室內密閉空間，追悼會的舉辦又屬於密集人口群聚性質，考量到新冠肺炎病毒的傳染性極強，且有許多無症狀確診病例，民眾不易察覺，所以才會決定停辦。

大溪區公所表示，為強化環境衛生管理，將於3月10日至4月7日期間，每周2下午2點進行消毒，已減低感染風險，且消毒期間極樂堂納骨塔不開放進入，提醒民眾如需前往要特別注意，以免白跑一趟。

(中時 )