去年中斷連續闖進UBA四強的文化女籃隊，今天靠著徐玉蓮獨拿27分領軍下，86比62狂贏北市大，繼世新、北市大之後，第三支取得四強門票的球隊。

文化教練鄭慧芸表示，昨晚開會討論到11點，今早7點就起床排演戰術，因為這場比賽非贏不可，總不能將命運交在別人的手上吧！所以賽前就交代球員不但不能給對方射手出手機會，就連讓對方拿球都不行，這一點大家執行得很好，也很成功，整場比賽沒有絲毫放鬆，打出文化應有的氣勢。

鄭慧芸說，「前兩場輸給世新和台師大，讓我一度懷疑自己的執教能力，好在後面兩場球員找回打球態度，徐玉蓮、莊家淯和戴宜婷等人很努力，沒有讓大家失望，接下來就要好好準備四強決賽，討回去年失敗尊嚴。」

文化在面臨幾乎是背水一戰中打得非常兇悍，首節就取得10分領先優勢，半場結束將差距擴大至20分，易籃再戰，全隊依舊不放鬆，領先分數多達34分，徹底擊垮北市大，報了預賽落敗之仇，更昂首重返四強。

全場攻下最高27分的徐玉蓮表示，即便複賽前兩場都輸了，我們還是認為能夠闖進四強，今天擊敗北市大不是終點而是起點，因為接下來我們還有兩場重要賽事要打，唯有再拿下2連勝奪冠之後才能停下腳步。

(中時 )