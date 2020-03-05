近日天氣因受到大陸冷氣團南下影響，全台各地都感受到低溫及陰雨綿綿，今天凌晨1點多，瑞芳老街出現一名身著短袖、未穿褲子的光頭男子，帶著一把傘在雨中徘徊漫步，怪異行徑被巡邏警員發現，詢問發現老翁疑似失智，直嚷要回家。

瑞芳派出所長陳軒竣表示，半夜看到男子穿著內褲，腳踩拖鞋冒著大雨在街上徘徊，相當可疑，盤查發現男子詞不達意，言語前後矛盾，加上身上未攜帶證件，且明顯有失智徵兆，擔心老翁受寒，決定暫將他帶回派出所安置。

在警員黃世勳噓寒問暖下，透過簡短的線索拼湊調查該名張姓老翁，家住汐止，年輕時曾住基隆一帶；研判可能張男可能突然想回老家，但因為忘記住址，心急之下，輾轉一路淋雨走到瑞芳街上，至於身上衣褲為何遺失，則無從得知。

家屬昨晚發現張男未回家時，馬上就到鄰近派出所報案，幸好半夜就被警方尋獲，否則低溫加上大雨，難保發生憾事。瑞芳警分局則呼籲家中若有易走失的年長者，可至鄉區公所辦理免費的防走失手鍊，並在其常穿衣物縫上姓名資訊，利於警方通報。

(中時 )