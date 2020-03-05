警方查獲幫眾持有的大批刀械。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

36歲陳男對外自稱竹聯地堂大哥，在萬華吸收20多名小弟，從事雙北地區暴力討債，陳男作風蠻橫強硬，有時連借據都沒有，只憑委託人一面之詞，就率手下向被害人逼債，2年多來涉及近10起的非法討債、暴力案件。

中正區某西裝店的老闆，2年前被陳盯上，老闆起初以為花錢消災，陸續付了多次3、5萬不等的金錢，不料就被陳當成肥羊，每月定期向他要錢，2年多來竟給了200多萬，陳還宣稱這些只是利息而已，本金還有200萬，要老闆將店家股權全部交出才能解決。

被害人不從，陳男就率手下到西裝行鬧事，不定期砸雞蛋、灑冥紙，在店外大叫大嚷老闆欠債，讓店家生意做不下去，老闆被逼到走投無路，這才向警方求助。

北市警方經連月追查，日前同步搜索陳嫌的住處及據點，逮捕陳嫌及3名手下，起獲開山刀、斧頭、鐵槌等作案工具，陳嫌警訊時極不配合，辯稱是幫人討債，警訊後被依組織犯罪、恐嚇取財送辦。

(中時 )