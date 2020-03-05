行政院會今天通過「農業保險法」草案，針對農業產物保險給予保障，農委會表示，未來若保險達一定規模，政府可成立農業保險基金分散風險，農委會估計，在政府挹注下規模約有50億元。

農業保險法是因立法院屆期不連續重新送審。農委會副主委陳添壽表示，政府在2017年開始試辦，已有20個品項、27張保單，投保金額84億元，目前收入保費有3億6000萬元，理賠有4000多件，理賠金額達1.8億元，未來依法會成立保險基金，但要要看保險規模，目前預估會有50億規模，需要政府挹注。

農委會農業金融局長李聰勇表示，目前較大規模的保險公司有超過10家承保，至於農保基金未來達「一定規模」 會報行政院成立農保基金，所謂的一定規模，指標包括 保費收入、保險金額 及保險覆蓋率等研判指標。

農委會表示，農業保險專法立法，是為了降低農業經營風險，穩定農民經濟安全，承保項目包括水稻、養殖水產及香蕉等20個品項。

(中時 )