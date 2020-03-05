新冠肺炎疫情延燒，各國經濟動盪，新北市5日舉行「新北市產業發展諮詢委員會」，邀請工商團體領袖與指標性集團產業說明新北紓困方案，並提出「AI智慧」、「國際接軌」、「庶民經濟」、「創新創業」及「特定專區產業轉型」等5大計畫，扶植新北產業。新北市長侯友宜表示，今年1500億招商目標不變，繼續照步驟向前行。

侯友宜說，如何在疫情衝擊下，快速讓經濟復甦，市府跟民間企業必須攜手合作，新北市除訂定「急、速、寬、減、補、平」紓困方案，除協助放寬中小企業貸款期限，並減收市場攤商攤位使用費2成外，自3月起也受理商圈活動提案，提供經費補助，並推出「新北商品專區」，協助業者在防疫期間拓展虛擬通路商機。

市府今年也提出「AI智慧」、「國際接軌」、「庶民經濟」、「創新創業」及「特定專區產業轉型」等5大計畫，全力扶植新北產業。

經發局長何怡明說，這波疫情以電子、金屬加工、電腦周邊與生技影響最大，主要是原物料供應短缺及訂單減少，經發局針對轄內業者展開普查，其中有22.4％業者營業額最高影響多達5成，尤其8成觀光工廠受到嚴重影響。

商圈又以觀光商圈影響較嚴重，遊客量與營業額大約減少5成，地方消費型影響較小，但仍有2成左右的損失。

何怡明說，原物料部分，市府將加強特定原物料供需產業鏈結，組織新北工商合作圈，搭建新北經濟平台，觀光工廠部分也建請經濟部與交通部納入振興方案。

(中時 )