受新冠肺炎疫情影響，為防樓層間空氣、異味或病毒四散，大樓具備「管道間逐層封閉」、「當層排放」等規畫，成民眾買房考慮的條件。

房仲業指出，一般民眾在選擇傳統舊大樓的物件時，多面臨社區管道間未封閉的情況，其他樓層飄來的異味揮之不散，長年下來大樓防火區有可能遭到破壞，過去曾發生過大樓一氧化碳集體中毒、病毒在樓層間擴散等案例。

不動産業者提醒，不管是中古屋或預售都應注意大樓管道通風規劃，尤其近年許多建商推案會採用新式工法，建議消費者除慎選格局、總價與地點外，衛浴管道隔間是否安排「管道間逐層封閉」、「當層排放」等列為買房應看重點。

久樘開發指出，衛浴管道隔間就像是人體代謝系統，管道間逐層封閉可以從硬體規劃上預防社區感染的發生，當層排放更是杜絕異味上下樓層流竄的關鍵。

當層排放主要是替衛浴空間規劃獨立排風管，直接在當層室外排放；「管道間逐層封閉」的設計，將管道間每層均以混凝土阻絕，加上管道間牆確實密封，如此可達到室內防臭、避免病毒亂竄及火災時濃煙的煙囪效應。

近年隨著科技進步，久樘開發將「建築營造履歷」內容轉為線上數位平台，讓住戶隨時更新工程進度，即時又便利。

上市建商坤悅開發旗下的坤聯營造團隊對工程品質、進度、售後服務等嚴格要求，貼心工程「逐層封閉」與「當層排放」兩種工法，確保住戶居住安全。

近年推出的建案「心世代」、「坤悅JIA」、「悅˙勝利」，到新建案如「坤悅好時光」、「高飛」、「雅樂」等為必備工法。

總太地產包括總太明日、青境、織築、東方悅、美樂地等案，到近期的總太2020、共好MELODY、聚作等案，均施作有「逐層封閉」與「當層排放」兩大工法，針對造鎮型社區規劃系列社區營造活動，共好市集、職人講座等，鼓勵社區居民共同營造互利共好的共享社區。

(中時 )