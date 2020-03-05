大陸近期復產復工持續，在政府的各項措施輔助下，自去年低迷至今的車企正在恢復元氣。據大陸工信部4日發布的數據顯示，截至3日，大陸16家重點整車集團主要生產基地開工率已達84.1％，員工復工率達到66.5％；除重點疫情地區外，汽車產業基本實現復工復產。

此外，據乘聯會4日公布的數據，預計2月大陸乘用車零售量將按年下滑80％，但日均銷量已從2月初的不足千輛，恢復到2月底的7099輛。對此，乘聯會表示，2月前三周仍是受疫情影響較大的休整期，第四周起經銷商復工率大增，新車上市逐步啟動，消費者購車活動也加速恢復。

《上海證券報》報導，就當前車企復工的狀況，長城汽車徐水工廠副總李學峰表示，現在生產基本沒什麼問題，自2月18日起，長城汽車各大整車生產基地先後復產，產能正在穩步提升。

李學峰指出，零部件已經不是復工的障礙，目前，公司有些零組件庫存可以緩衝，根據生產計畫和各地政策，供應商也在提前復產；另外，對於不能復工的，公司提前開發了替代供應商來滿足生產的需求；並在公路之外，加開水陸、鐵路運輸，確保基本零組件供貨無虞。

上汽大通則是在復工前，梳理了約600家供應商的情況，對於不能正常供貨的零組件供應商進行「切換」，再根據不同的到貨周期分步驟規畫恢復生產；另外，上汽集團更利用旗下的安吉物流，採航空貨運航班的方式，分別將通用汽車和福特汽車的配件從上海發往美國和泰國，確保兩家車企在當地工廠的生產。

上汽安吉物流表示，在特殊時期，核心且特殊的零組件，公司當機立斷採用包機方式搶時間，以「中國速度」迅速恢復全球供應鏈。據悉，疫情防控期間，安吉物流已向泰國、印度、印尼等地發運200多個集裝箱的零組件，確保了上汽海外生產基地的正常運行。

除了車企自立自強，大陸當局也持續頒布汽車消費鼓勵措施，盼能穩定車市增長。像廣州市政府就在3月發布公文指出，將對在廣州登記註冊的汽車銷售企業購買「國六」標準新車和電動車，每輛車分別給予3千元（人民幣，下同）和1萬元的補助；湖南省發改委則在4日表示，對於省內無車家庭購置首輛家用電動車給予支持，以加速電動車充電設施網點的布局和建設。

(旺報 )