創業家兄弟(8477)2月合併營收4.16億元，為歷年同期新高，年增55.24％，累計前2月營收7.99億元，年增3.34％。創業家兄弟指出，旗下生活市集2月受惠於宅經濟持續發燒，帶動全站各品類商品紛紛開出亮眼佳績；而生活市集今年持續深耕社群經營，優化直播導購形式，推升防疫用品、民生快消品等銷售激增，帶動2月直播營收年成長超過500％，為2月整體營運增添強勁動能。

創業家兄弟總經理廖家欣表示，隨著網購商機在這波宅經濟消費潮逆勢爆發，我們觀察到消費者對於線上購物的依賴度有持續加深的趨勢，並樂觀看待電商強力攻佔整體零售市場版圖的成長動能。

廖家欣指出，2月鎖定多元季節性商機，看準時段性的開學及連續假期買氣飆升，推出多波優惠促購專區搶市，並結合商品力、行銷、金物流、策略夥伴等豐沛資源發揮綜效，策略性帶動全站各品類銷售連開紅盤，挹注單月營收年增率超過5成。

3月創業家兄弟旗下生活市集將首波搶攻「她經濟」，鎖定全站達8成的女性消費力推出「寵愛女王節」專區，生活市集也將於3月中下旬再次推出「321秒購節」，以波段式促購活動為主軸，並結合限時商品特賣、整點互動集點遊戲等方案，目標搶攻消費者心佔率，同時拉抬平台新客流量。而在防疫需求的關鍵期，除了將延續推動『買貴退二倍差價』服務，凡用戶購買標有「買貴退二倍差價」標籤的商品，七天內發現商品實際購買訂單金額高於指定網站同商品，可申請退二倍差價等值的集集點，持續掌握消費宅經濟商機，期望為3月推升強勁動能。

(時報資訊)