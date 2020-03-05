《國際政治》防疫當頭，日本宣布習近平國是訪問延期 15:572020/03/05 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本政府發言人周四宣布，中國國家主席習近平延後對日本的國是訪問，將另擇兩國最恰當的時機進行，中日兩國都同意現在應將防疫視為優先要務，中國領導人訪日時間延後不影響兩國關係。 稍早前日本媒體報導，日本政府計畫對所有來自中國與南韓的入境旅客採取為期兩周的強制隔離措施，以防堵新型冠狀病毒疫情持續擴大。首相安倍晉三應會在周四晚間召開的一場防疫應變會議上討論這些措施。 (時報資訊) #防疫 #習近平 #國是訪問 #中國 #日本 也許您會感興趣 推薦閱讀 習將訪日 安倍規畫中日第五文件 04:092020/03/01 焦點新聞 會見安倍 楊潔篪：為習近平訪日鋪路 04:092020/03/01 全球財經 政府應盡快訂SOP 照表操課 04:092020/03/01 社會新聞 社區自主防疫演練 桃市先起跑 04:102020/03/01 地方新聞 台中客委會 防疫口罩套DIY 04:102020/03/01 地方新聞 力阻社區感染 台南市59座菜市場逐步設洗手台 13:222020/03/01 生活 日媒：習近平或延至秋季訪日 04:102020/03/02 全球財經 在野黨抗疫噤聲？ 04:102020/03/02 時論廣場 金門免費發放防疫酒精 3／6前可至鄉鎮公所補領 15:082020/03/02 生活 安倍最快本周公告 習訪日延後 04:092020/03/03 焦點新聞 財經熱門新聞 疫情過後92台口罩機台移海外？王美花說話了 - 財經 疫外攪局 義享天地A館 延後開幕 - 財經要聞 - 工商時報 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 即時 炒匯熱錢狂襲！央行放手 台幣站上2字頭 - 即時 華為暗黑戰法曝光！ 3大關鍵全栽在老美手上 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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