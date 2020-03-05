日本政府發言人周四宣布，中國國家主席習近平延後對日本的國是訪問，將另擇兩國最恰當的時機進行，中日兩國都同意現在應將防疫視為優先要務，中國領導人訪日時間延後不影響兩國關係。

稍早前日本媒體報導，日本政府計畫對所有來自中國與南韓的入境旅客採取為期兩周的強制隔離措施，以防堵新型冠狀病毒疫情持續擴大。首相安倍晉三應會在周四晚間召開的一場防疫應變會議上討論這些措施。

(時報資訊)