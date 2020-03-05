財團法人商業發展研究院表示，台灣「商業服務業」景氣循環可望隨著台商回台投資帶動就業等效用，目前商業服務業同行指數全面翻轉向上，可樂觀正向預測至今年中，疫情過後有機會出現V型反彈，但也提醒新冠病毒疫情當前，後續發展仍需關注。

商研院指出，20年來歷次循環最長記錄且力道最強的「回台製造」投資效應已擴散到金融活動，並逐漸影響商業服務業僱員的淨進入率，再擴及金融活動，在本次的分析預測更加彰顯。商業服務業景氣循環指標「同行綜合指數」不只結束下行走勢，景氣變動結構性翻轉，目前系統預測到7月，今年各月皆可一路上行。檢視台灣經濟系統諸多新動向與動能，即使疫情導致一時受挫，疫情過後的V型反彈希望極大。

但商研院也提醒，本次系統資料仍未及反應或估測新冠疫情可能之衝擊。疫情正持續蔓延，短期衝擊在所難免，加上中國封城斷鏈必然影響台灣運輸倉儲與貿易的物流金流；但疫情地緣因素預計將加強原來貿易與科技戰導致的台商回流與轉單效應，外流海外的人才也開始回歸。加上數位經濟起飛，短期具抗疫功能的虛擬市場與宅經濟可發揮相當替代作用，長期性投資反而值得政府加速推進。

商研院今（5）日發表「台灣商業服務業景氣循環同行指標綜合指數」，一反過去預期，在政府公佈去（2019年）年第四季GDP勁揚3.3%的促動下，預測景氣到今年7月可一路上升。綜合結果，領先指標綜合指數下降速度一再減緩，已有趨近尾聲之感。同行指標產生結構性翻轉明顯。同行指標雖力道仍微弱，但轉折明確，今年景氣動向將翻轉向上。

(時報資訊)