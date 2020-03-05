大立光(3008)公布2月合併營收為36.72億元，月減10.66%，為108年2月以來單月新低，但亦是歷年同月新高，大立光表示，由於新冠肺炎疫情市場變化較大，目前看起來3月拉貨動能會比2月好，但客戶訂單是否修正仍待觀察。

大陸地區因新冠肺炎疫情延後復工，致使2月工作天數較少，加上淡季效應，讓大立光2月合併營收下滑至1年低點，2月合併營收為36.72億元，月減10.66%，年增44.72%，為去年2月以後新低，但仍是歷年同月新高，累計前2月合併營收為77.77億元，年成長31.88%。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品佔大立光2月合併營收比重20%到30%，10M以上產品佔50%到60%，8M產品佔營收比重10%到20%，其他產品約佔0%到10%。

儘管大陸地區因新冠肺炎疫情逐漸獲得控制，各地加速復工，但大陸以外地區新冠肺炎疫情快速蔓延，為市場增添不少變數，大立光表示，目前看起來3月拉貨動能會比2月好，但因新冠肺炎疫情市場變化較大，客戶訂單是否修正仍待觀察。

大立光日前公告台中工業區4200坪用地發包動土興建，預計2023年完工量產，2019年購進的7400坪用地現仍在容積審查中，預訂今年下半年動工，餘下的3500坪用地因有租約在身，移交日期稍晚，預訂明年著手興建，大立光表示，新廠建置將如計畫進行。

目前大立光在台灣共有13個廠區，9個為自有，4個為承租，在新廠完工量產須到2023年下，大立光執行長林恩平表示，公司除提升生產良率及效率，亦將從現有的空間面積下手，希望在樓板面積及設備擠出更多空間，在產能吃緊下，公司接單以高階機種及重要客戶優先，若客戶信用良好且有需求，公司亦會在產能較不吃緊的時候預做生產，以因應客戶訂單需求。

(時報資訊)