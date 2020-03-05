受隔夜美股大漲及美國樂觀的經濟數據激勵，由醫療保健與工業股領軍，周四日經225指數收漲1.09%，為21,329.12點，創下一個月來單日最大漲幅。東證一部指數收漲0.88%，為1515.71點。

惟分析師表示，除非日本國內的新冠肺炎疫情出現好消息，否則日股持續大漲的可能性不大。

美國前副總統拜登在民主黨「超級星期二」的總統提名人初選大勝對勁敵桑德斯，激勵隔夜美股大漲。拜登的經濟政策立場被認為較桑德斯溫和，因此較受金融市場青睞。

(時報資訊)