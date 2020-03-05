《日股》美股大漲＋美數據樂觀，日經指數漲逾1％ 15:572020/03/05 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受隔夜美股大漲及美國樂觀的經濟數據激勵，由醫療保健與工業股領軍，周四日經225指數收漲1.09%，為21,329.12點，創下一個月來單日最大漲幅。東證一部指數收漲0.88%，為1515.71點。 惟分析師表示，除非日本國內的新冠肺炎疫情出現好消息，否則日股持續大漲的可能性不大。 美國前副總統拜登在民主黨「超級星期二」的總統提名人初選大勝對勁敵桑德斯，激勵隔夜美股大漲。拜登的經濟政策立場被認為較桑德斯溫和，因此較受金融市場青睞。 (時報資訊) #日股 #日經225 #東證一部 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 《日股》看好各國央行救市，日股反彈走高 12:332020/03/02 財經 拜登後勢看俏 麻吉歐巴馬仍未表態力挺 17:532020/03/02 國際 民主黨溫和派背書 拜登勢旺 04:102020/03/04 全球財經 超級星期二 桑德斯民調勝 拜登伺機反撲 04:102020/03/04 國際大事 桑德斯接地氣 溫和派擋得住嗎 04:102020/03/04 國際大事 《日股》拜登領先提振美股期貨，日股晨收小漲 11:592020/03/04 財經 溫和派拜登逆轉勝 成美股救世主 00:142020/03/05 財經 民主黨初選「超級星期二」 拜登勝出 美股慶漲 04:102020/03/05 財經要聞 從告急到大逆轉！拜登翻盤3關鍵曝光了 13:112020/03/05 國際 拜登後來居上 桑德斯盼整合華倫再戰 14:392020/03/05 國際 財經熱門新聞 追上台積電7奈米？ 英特爾動作讓人跌破眼鏡 - 財經 疫外攪局 義享天地A館 延後開幕 - 財經要聞 - 工商時報 美企遲遲不願撤陸？ 專家揭全球供應鏈致命傷 - 財經 老美密謀4招獵殺華為！ 全球5G決裂…台廠選邊站更賺 - 財經 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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