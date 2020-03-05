工業電腦廠龍頭研華（2395）因疫情停工影響，2月營收32.31億元，較去年同期衰退9.51％、月減18.49％，創近兩年單月低點，但目前昆山廠產能恢復程度已達65％，進度優於原先預期，法人估最壞狀況已過，營運動能可望逐步回溫。

研華5日公布2月合併營收32.31億元，較去年同期營收衰退9.51％，主要受昆山廠復工進度以及物流影響，打亂生產、出貨排程，單月營收為近兩年低點；累計前2月營收71.95億元，年減7.12％。

研華指出，2月營收以台灣與新興市場兩大區域表現較為突出，其他市場普遍衰退，以事業群而言，智能服務事業群（SIoT）仍維持雙位數成長，其餘事業部門多為衰退。

今年前2月則以台灣、韓國與東南亞市場成長較為突出，事業群表現普遍衰退，網路暨通訊事業群（NCG）相對穩定。

研華昆山廠2月17日正式復工，根據公司最新揭露復工資訊，目前產能已恢復65％，出貨狀況暫時正常，台灣部分產能增加2成，以因應客戶需求，日本廠維持正常生產。

法人指出，隨著中國大陸疫情趨緩，生產線復工進度加快，預期研華今年營運最差狀況已過，2月營收將是谷底。

(工商 )