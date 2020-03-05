王彩樺3日錄《女王當家》，當她聽聞黃子佼和孟耿如登記結婚的好消息，「總算等到了，太開心了。」二人的婚禮將在4月19日舉辦，「我一早就會去，佼哥說我是福星。」她談到與孟耿如之間的相處宛若母女，「她都會叫我一聲媽咪，我就像媽媽一樣。」言談之中不斷透露出開心之意，「祝福他們幸福美滿。」

她觀察這對夫妻從陌生、彼此互有感覺到熟悉且信任對方，並且有了共組家庭的共識，「二位真的非常甜蜜，佼哥在外會貼心幫忙提重物，耿如看著對方的眼神有著愛的光芒。」她還大力誇讚黃子佼，「這麼貼心的男人，誰都想嫁給他。」在她眼裡看來是充滿溫暖和溫馨，而她也期望二位早生貴子，「結婚就是要共組家庭，擁有彼此愛的結晶。」至於是否傳授生小孩秘訣？她燦笑說：「佼哥的蝌蚪應該很厲害吧！沒問題啦！」她提到婚姻相處之道，雙方的生活習慣要互相體諒和寬容，每個人都有缺點，「不要放大缺點，放大優點就好。」

劉真如今昏迷28天，辛龍27日難得在臉書上吐露心聲，她泛淚表示看到貼文時：「辛龍一定很痛苦。」而她有傳私訊關心，對方沒回，也不好意思打擾，也希望劉真趕快好起來，「每次講都會很難過。」她還為劉真求佛唸經祈福點108盞燈，也明白辛龍大哥等著期待醒來的煎熬，「請大家多給予二位努力和支持。」她談到新冠疫情關係，也能體諒春酒活動也取消，未來則專心在戲劇和舞台劇的演出。

(中時 )