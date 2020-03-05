曾發明愛滋病「雞尾酒療法」的華裔科學家何大一3日對於新冠病毒起源表示，他不認為病毒可能是惡意製造出、或是從實驗室中外漏出來，但強調「毫無疑問，病源起於大陸」。

華裔科學家何大一3日對於新冠病毒起源表示，病毒不可能是惡意製造或從實驗室外流，但毫無疑問，病源起於大陸。

據美國之音報導，現任哥倫比亞大學醫學院教授的何大一表示，根據對嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和新型冠狀病毒的了解，以及對從其他動物物種中發現的新型冠狀病毒的了解，毫不懷疑它起源於大陸。

不過先前大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山曾表示，對疫情的預測，「我們首先考慮大陸，沒考慮國外；現在國外出現一些情況，疫情首先出現在大陸，不一定是發源在大陸」。

對於新冠病毒起源，何大一強調研究起源對於應對如下一場SARS或者伊波拉疫情等傳染病至關重要。他表示人類在20年期間遭遇3次冠狀病毒（SARS、MERS、COVID-19）來襲，而SARS的教訓是人類不能再犯同樣錯誤，必須找到科學解決方案，而「下一個可能是另一種病毒或另一種病原體，因此找到起源非常重要」。

2003年SARS疫情肆虐之後，為研究抗SARS病毒藥物和疫苗，何大一曾對大陸提出過很多建議，但他表示，疫情一過就沒人再對這種公共衛生的基礎建設感興趣了。

在防疫方面，何大一認為陸在科學方面可圈可點，但在遏制疫情上由於缺乏透明度、相互推諉責任導致疫情大規模爆發，但為大陸在短時期內缺乏透明度與合作，缺乏適當的指揮結構，「但是在最關鍵的時間點，我常說的是，如果房子著火了，你必須盡快將其撲滅」。

關於病毒持續在全球擴散，何大一也表示目前在大陸病例正在繼續下降，假定在韓國和伊朗不再蔓延得太厲害，那就仍有機會遏制它，那麼它會循著自然途徑走，「但是我們對此信心並不足」。

(中時電子報)