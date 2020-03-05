長照機構實施「一管制三管理」防疫措施。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

機構內住民寢室應保持空氣流通，臥床間隔距離應盡量保持2公尺以上為原則，以避免飛沫傳染。機構實施定期消毒。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

機構內住民寢室應保持空氣流通，臥床間隔距離應盡量保持2公尺以上為原則，以避免飛沫傳染。機構實施定期消毒。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

「最好暫時不要去探訪住長照的長輩了！」為了因應近期新冠肺炎疫情，降低群聚感染風險，彰化縣衛生局針對縣內各老人福利機構及護理之家之住民健康及強化社會福利機構，即日起實施「一管制三管理」防疫措施，要求縣內102家住宿式長照機構執行訪客管制、住民健康管理、工作人員自主健康管理以及環境衛生管理。

彰化縣衛生局為降低感染風險，啟動管制機構訪客，除有特殊原因，建議盡量暫勿前往探訪。如需探訪需採取預約制或用視訊方式，以「限人限時」為原則，每次探訪限制 1至2人，僅提供特定時段探訪。

衛生局長葉彥伯表示，如果訪客有出國史14天內及體溫達38度者禁止探訪。違者將依違反傳染病防治法第36 條裁罰3 千到1 萬，情節重大依違反制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第13 條第1項裁罰20至100萬。

此外，規定工作人員得自主健康管理，工作人員執行照護服務時需全程配戴口罩，如發現有疑似症狀，像是發燒38度以上、咳嗽、倦怠感及呼吸急促，應盡速通報並使用個人防護設備安排就醫。所有工作人員須每天測量體溫及監測症狀，落實自我健康管理並留存紀錄。

機構內住民寢室應保持空氣流通，臥床間隔距離應盡量保持2公尺以上為原則，以避免飛沫傳染。機構實施定期消毒，手部常接觸地方務必每日進行消毒（酒精或漂白水）2次以上，如會客間、廁所、用膳、聯誼空間及住民寢室等處。並呼籲住民家戶配合機構「一管制三管理」。

(中時 )