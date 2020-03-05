日本政府邀請大陸國家主席習近平以國賓身分訪問日本，習近平原定4月上旬訪日。日本官房長官菅義偉5日在記者會上正式宣布，因日中兩國都以對應新冠肺炎疫情為最優先考量，故決定延期，待兩國重新調整後再另行決定訪日日程。

菅義偉表示，「為了習主席的國賓訪問能有充分的成果，雙方一致認為，有必要再好好地準備。」有關新的訪日日程，菅義偉表示，「將在雙方都合適的時期，具體的時期今後將透過兩國的外交管道重新緊密調整。」

針對習近平訪日延期對中日關係的影響之提問，菅義偉表示，「我不認為會有特別的影響」。《產經新聞》報導，兩國將視新冠肺炎疫情平息的狀況判斷，目前以東京奧運會結束後的秋天之後最有可能。

受到疫情的影響，大陸2月24日也決定3月5日開幕的全國人民代表大會延期。日本則要求民間盡量不舉辦大型集會活動，並要求高中、中、小學暫時停課。

日中兩國比起「時期」更重視「成果」，受到疫情的影響，雙方外交當局原定2月中旬舉辦的次官級會議也沒有辦成，使習近平訪日時準備發表的「第5份政治文件」之準備作業停頓。為了讓習近平訪日變得有意義，雙方最後仍決定延期。

(中時電子報)