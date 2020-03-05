台灣大搜索》女星湛蓉香消玉殒 財殺？情殺？(影／取自中時電子報youtube)

五光十色的演藝圈中，雖然流傳許多暗黑內幕，但仍有不少年輕人夢想能踏入，不過27年前本應大放異彩的一顆新星湛蓉，卻全身焦黑陳屍在住處，而她到底是遭情殺還是財殺？至今仍是謎，此案也隨著她的逝世成了世紀懸案。

放棄美國學業來台闖蕩 飾演名妓爆紅

湛蓉演出《京城四少》爆紅。(圖／翻攝youtube)

湛蓉（本名周美妃）長相秀麗、個性熱情大方，出身富裕家庭的她，繼父是美國人，本和家人住在美國，後來回台灣時被星探發掘，就放棄美國學業正式踏入演藝圈，因為有甜美笑容和姣好身材這些絕佳條件，一出道星途就被看好，前途無限光明。

湛蓉首部出演的戲劇，就是台視經典電視劇《江湖再見》，同年又在《京城四少》中扮演名妓和尼姑，雖然不是主要角色，但亮眼的表現讓她一夕爆紅，成功開啟她的星路。之後接連演出《媽媽帶我嫁》、《輸人不輸陣》等劇，收放自如的演技，備受外界認可。

而她不只演技佳，也曾在《12大美女海底城泳装歌唱秀》專輯中獻聲過，和王彩樺、鮑悅君為主打歌手，一頭俏麗短髮加上甜美歌聲，神似鄧麗君，一度有「小鄧麗君」之稱，給外界留下深刻印象。

前途無限光明 年輕生命就此殞落

名法醫楊日松推翻湛蓉是意外死亡。(圖／本報系資料照)

不過才竄紅的湛蓉，正要在演藝圈發光發熱，卻傳出噩耗，住處發生火災，她全身赤裸倒在房間，臉和下身被燒得焦黑，因為現場門窗都沒被外力撬開痕跡，警方初步判斷是瓦斯外洩造成的意外，但案情卻在調查後又出現大逆轉，名法醫楊日松曾發現她肺部沒有吸入濃煙，且從頸部傷痕推斷，她是遭勒死後焚屍，原為火災意外案件變成兇殺命案。

但案發現場已燒的一片狼藉，加上當時沒有監視器，到底是誰殺了湛蓉？只能從她的交友狀況去了解，並鎖定她的男友、建設公司小開，據了解，警方也曾從她身邊親近的人進行調查，包括當年湛蓉的小開男友，但小開男友卻突然消失，案情一直未有任何進展。直到另一名殺害女童兇手的遊民曹阿明竟主動認罪，才重見曙光。

兇嫌人間蒸發 成27年懸案

曹阿明向警方透露，他路過湛蓉的家時，臨時起意去偷東西，被發現後才會痛下毒手，但審理過程中，他又突然翻供，說自己沒有殺她，加上沒有明確證據，最後曹阿明因為殺害女童的案件伏法槍決，湛蓉的死又回到了原點。

湛蓉這顆本要大放異彩的新星，人生就這樣落幕，24歲年輕生命香消玉殞，兇嫌至今不明，案件也隨著她的離開成為懸案，如同戲劇般的情節，令人感到惋惜與不捨。

(中時電子報)