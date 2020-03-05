炒匯熱錢太猛！央行放手 台幣站上2字頭 16:132020/03/05 中時 黃琮淵 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新台幣今日收盤衝破30元大關，站上2字頭。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Fed閃電降息持續發酵，擋不住熱錢狂襲，在連續兩天拉回3字頭之後，新台幣今日收盤衝破30元大關，站上2字頭，以升值7.8分、29.96元對1美元作收，創下1個半月新高價。 (中時 ) #新台幣 #fed #升值 #美元 #高價 也許您會感興趣 推薦閱讀 壽險業 力捧美元保單 04:092020/03/01 財經要聞 外資狂入 新台幣狂飆逾2角 11:292020/03/02 財經 《匯市》FED降息預期升高，新台幣收盤強升逾2角 16:312020/03/02 財經 股匯各彈各的調 新台幣大漲2.06角 17:242020/03/02 財經 美元殺聲起 亞幣轉強 04:102020/03/03 財經要聞 三月142張保單降息 台幣占大宗 04:102020/03/03 財經要聞 預期FED降息 新台幣飆破2角 04:102020/03/03 財經焦點 股匯雙漲 新台幣早盤強升1.64角衝2字頭 09:502020/03/03 財經 股匯雙漲 新台幣盤中升破30元大關 14:132020/03/03 財經 瘋美元！美元保單元月新契約首破5成 15:312020/03/03 財經 財經熱門新聞 疫情過後92台口罩機台移海外？王美花說話了 - 財經 疫外攪局 義享天地A館 延後開幕 - 財經要聞 - 工商時報 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 即時 炒匯熱錢狂襲！央行放手 台幣站上2字頭 - 即時 華為暗黑戰法曝光！ 3大關鍵全栽在老美手上 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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