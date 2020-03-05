高雄市議員陳致中酸高雄市長韓國瑜的社會住宅政策不給力，陳致中說，高雄市社會住宅目標戶數只佔全市空屋不到1.6％，包租代管媒合率死當只3成4，韓市長你真的要加油。高雄市都發局對此澄清，指台灣住宅需求，南北大不同，高雄房屋租售價位與北部差異大，實在不宜用北部人的角度，來決定高雄住宅政策。

高雄市都發局長林裕益表示，高雄幅員遼闊，興建社會住宅的地點，並不能完全符合大多數市民就業、子女就學的需求。從實務考量，以市民居住需求導向，規劃推行6大住宅輔助計畫，提供市民依自身家庭的實際需要，選擇輔助的方案。

都發局說，為落實推動韓國瑜市長照顧弱勢政策，已根據歷年來市民申請輔助住宅的需求樣態，重新檢討規畫提出6項住宅輔助計畫，包括有補貼、租屋、購屋、修繕、重建、共居等多種選項，並籌劃完成配套措施。

都發局強調，目前推動的6項住宅輔助計畫，包括有「住宅補貼」、「包租代管」、「社會住宅」、「首購優貸」、「重建整維」、「老青共居」等，每項都是從市民的居住需求思考規畫，同時也兼顧高雄居住環境的特性，提出符合大多數市民的需求，推出輔助方案。

(旺報 )