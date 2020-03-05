GIS-KY業成（6456）公佈2020年2月份自結合併營收為58.26億元，較前一月份減少20.13％， 較去年同期減少33.10％，寫下近兩年來單月低點。累計2020年1至2月合併營收為131.19億元，較去年同期減少30.69％。

受到新冠肺炎、以及中國封閉管理影響，2月份中國各地廠區復工狀況不理想，影響到2月出貨表現。業成2月成都廠和深圳廠區陸續復工，但是復工率僅5～6成，影響出貨表現，造成2月營收有比較大的衰退。

(工商 )