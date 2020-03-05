業成2月營收58.26億元、月減2成 16:112020/03/05 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 GIS-KY業成（6456）公佈2020年2月份自結合併營收為58.26億元，較前一月份減少20.13％， 較去年同期減少33.10％，寫下近兩年來單月低點。累計2020年1至2月合併營收為131.19億元，較去年同期減少30.69％。 受到新冠肺炎、以及中國封閉管理影響，2月份中國各地廠區復工狀況不理想，影響到2月出貨表現。業成2月成都廠和深圳廠區陸續復工，但是復工率僅5～6成，影響出貨表現，造成2月營收有比較大的衰退。 (工商 ) #GIS-KY #業成 #月營收 #中國 #復工 也許您會感興趣 推薦閱讀 中小企復工率1／3 陸經濟挑戰大 04:092020/03/01 焦點新聞 千餘人休無薪假 觀光、餐旅業成重災區 11:362020/03/02 生活 國資委：央企復工率超過九成 04:102020/03/03 全球財經 海悅淡季超旺！二月營收創歷年同期新高 14:392020/03/03 財經 近49月新高！ 宏捷科2月營收年增1.9倍 17:502020/03/03 財經 華固建設豪宅「天鑄」年初成交2戶 二月營收衝高至4.65億元 17:392020/03/04 財經 三福化營運走堅抗跌 上緯走弱創新低 18:232020/03/04 財經 不受疫情干擾 晶睿通訊2月營收雙成長 18:422020/03/04 財經 智伸科 全年營收拚高 04:102020/03/05 證券．權證 百度搜索大數據 金融業復工率第一 15:152020/03/05 財經 財經熱門新聞 疫情過後92台口罩機台移海外？王美花說話了 - 財經 疫外攪局 義享天地A館 延後開幕 - 財經要聞 - 工商時報 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 財經 炒匯熱錢狂襲！央行放手 台幣站上2字頭 - 即時 華為暗黑戰法曝光！ 3大關鍵全栽在老美手上 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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