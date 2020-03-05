在美國制裁下，發展自家行動生態成為華為的重要課題，為推廣其新推出的AppGallery應用市場，華為調整廣告分成，2020年9成廣告收入歸開發者所有，希望更多開發者加入華為生態。

騰訊一線報導，華為調整HUAWEI Ads的分成政策，在2020年全年按1比9分成，出海開發者可獲得90％收入。2021年全年2比8分成，出海開發者可獲得80％收入。後續平台基礎分成為3比7。

報導稱，廣告是行動應用開發者最大的變現來源，目前HUAWEI Ads在大陸上線已3年，收穫汽車、奢侈品、電商等行業的廣告主。2020年1月HUAWEI Ads推出海外平台，升級服務要壯大自家生態系，在沒有GMS的情況下一搏海外市場。

最新的「華為應用市場2019年度安全報告」顯示，華為應用市場2019全年應用分發量2,100億，年增75％，單日最高分發量達到13億。

(工商 )