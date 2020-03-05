立法院長游錫堃在臉書貼文，表示在2月18日時遭名叫「游貴湘」者恐嚇，甚至給予2萬郵政匯票叫游錫堃購買機票離開台灣，恐嚇意味如此深厚，但是警政單位至今都沒有下文，自家門口巡邏箱已經空了數年，連報案後都還是空的，他憤慨的表示，警政單位應該要讓基層警員知道狀況，結果整起事件竟是一場烏龍。

隨即大安分局瑞安街派出所的所長洪長義在貼文下面留言表示「院長您好，我是大安分局瑞安街派出所所長洪長義，本分局及派出所並未接獲您任何報案及製作相關筆錄。台北市巡邏箱已改電子掃描，所以舊的巡邏箱沒有在使用。您當選院長後，保六總隊與本人聯絡，說您要低調，所以在您住家旁邊6號另設新的巡邏箱，本所同仁均依規定巡簽。本所並不知道您最近遭人恐嚇，這段時間同仁均有依規定巡簽，謝謝院長。」

整件事情就是一個大烏龍，也因此台北市議員徐巧芯在臉書上酸游錫堃，「官再大也只是公僕！這一場「烏龍」竟然是您擔任院長的起手式，請給我們辛苦的員警一個道歉。」表示警察巡邏使用GPS及QR CODE，是她身為市議員大力支持的政策，當時也有許多議員提出問題，讓整個機制更加完善，而有透過資訊技巧造假的警察也都已經被嚴懲。

徐巧芯表示，身為立法院長應該要比一般民眾對於公共事務有更多理解，卻未查證就用臉書公開散佈錯誤訊息，不僅傷害了員警士氣，也造成外界誤解，而恐嚇的人也已經遭到偵辦，呼籲游錫堃應該要向警察同仁道歉。

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(中時電子報)