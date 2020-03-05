內政部長徐國勇以擔心傳染新冠肺炎，暫停全國性酒測。國民黨青年部主任蕭敬嚴質疑「這難道是變相在告訴民眾，這段期間都不會有酒測嗎？豈不是變相讓心存僥倖者更有可能酒駕上路？」

蕭敬嚴說，台灣到目前為止，因為新冠肺炎死亡的案例僅有1例，可是去年因為酒駕造成的死亡卻有47人！因為擔心員警被傳染肺炎，所以取消酒駕，這豈不是因噎廢食？難道因為肺炎疫情，就能忽略每年都在上演、讓全民激憤、罪無可赦的酒駕肇事事件嗎？

他說，政府應該要想的是要如何讓基層員警做好防疫工作，在酒測臨檢、確保人民生命安全的同時，也能夠兼顧值勤員警的安危。而不是因為擔心酒測呼氣有可能傳染疫情給員警，就取消酒測，這完全是本末倒置！

蕭敬嚴說，流感的感染人數比新冠肺炎還要多，難道也要因為擔心員警得流感而取消酒測臨檢？酒測拒絕臨檢、衝撞臨檢站的事件也有零星發生，難道因為如此就要取消酒測臨檢？

他說，大家現在都在全力防堵新冠肺炎的疫情擴散，但他相信所有民眾，也絕對都不希望看到因為取消酒測臨檢，而導致有任何人可能心存僥倖的狀況發生；我們都不想再看到任何酒駕肇事、甚至撞死無辜的人的狀況發生了。

(中時 )