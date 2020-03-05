由柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演的燒腦神劇《想見你》可說近期最夯台劇，其中「穿越梗」更是受到粉絲的喜愛，無論歐美電影、韓劇只要搭上穿越絕對能為戲劇帶來亮眼的收視成績。而穿越的背景與條件若加上「懸疑」更能抓住觀眾的心，中天娛樂台每週一至週五，晚間10點至12點熱播韓劇《火星生活》，由鄭敬淏飾演的男主角韓泰柱刑警，為了追捕連續殺人犯發生意外，甦醒後卻回到1988年，只好與1988年重案組刑警們尋找線索並肩緝凶，並尋找回到未來的方法。

《火星生活》鄭敬淏童心遊樂園開碰碰車。（圖／中天娛樂台提供）

《火星生活》劇情集結穿越時空、推理懸疑，不僅燒腦且刺激，令觀眾粉絲不自覺深陷其中，跟著韓泰柱刑警一同回到過去熱血辦案。除了有主線情節貫穿整齣戲劇，每集更有不同的事件主題及主角，編劇甚至將韓國1980年代曾發生的真實案件改編融入劇情中，例如：轟動全韓國挾持人質的「池康憲事件」，名言「有錢無罪、無錢有罪」反映當時「窮者越窮、富者越富」的社會景象；還有被稱為韓版納粹集中營的「兄弟福祉院事件」，名義上是收容街友、身障者和孤兒的社福機構，暗地裡卻是惡名昭彰的拘留營，弱勢族群遭到嚴重凌虐。

《火星生活》主要演員合照，左起吳代煥、朴誠雄、鄭敬淏、盧宗賢、高我星。（圖／中天娛樂台提供）

《火星生活》除了帶領觀眾經典回味1988年的韓國社會，更藉由過去曾發生的事件，警惕大眾預防歷史悲劇再次重演，更多精彩內容敬請鎖定中天娛樂台，每週一至週五晚間10點至12點《火星生活》。

《火星生活》

(中時電子報)