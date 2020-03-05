《韓股》全球接力救市，韓股連4紅 16:142020/03/05 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國前副總統拜登在民主黨「超級星期二」的總統提名人初選大勝，帶動隔夜美股大漲，以及為減緩新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊，全球接力提出財政、貨幣激勵措施，以及防疫撥款方案，受此鼓舞，周四南韓KOSPI指數收漲1.26%，為2,085.26點，連漲第4天。 惟分析師表示，美國境內疫情的發展仍是一個風險，市場震盪恐將持續到月底。今日散戶買超韓股3210億韓元，抵銷外資與機構投資人合計賣超3470億韓元。韓元漲0.56%，收在1,181.2兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #KOSPI #指數 #韓元 也許您會感興趣 推薦閱讀 《韓股》陸疫情降溫＋聯準會降息預期，韓股勁揚1％ 12:332020/03/02 財經 《韓股》看好聯準會降息，韓股反彈、韓元勁揚 16:142020/03/02 財經 《韓股》隔夜美股飆漲，韓股盤中勁揚1.28％ 11:252020/03/03 財經 《韓股》寄望G7聯手救市，韓股收漲0.58％ 15:572020/03/03 財經 民主黨溫和派背書 拜登勢旺 04:102020/03/04 全球財經 《韓股》外資助攻，韓股盤中漲1.65％ 11:422020/03/04 財經 《韓股》外資轉站買方，韓股大漲2.24％ 16:142020/03/04 財經 《韓股》全球接力救經濟，韓股漲0.31％ 11:422020/03/05 財經 從告急到大逆轉！拜登翻盤3關鍵曝光了 13:112020/03/05 國際 拜登後來居上 桑德斯盼整合華倫再戰 14:392020/03/05 國際 財經熱門新聞 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 即時 疫外攪局 義享天地A館 延後開幕 - 財經要聞 - 工商時報 美股崩！華爾街空頭賺爆了 這檔妖股最慘 - 財經 昨殺千點今飆千點！專家驚洩美股大危機 - 財經 追上台積電7奈米？ 英特爾動作讓人跌破眼鏡 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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