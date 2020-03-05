美國前副總統拜登在民主黨「超級星期二」的總統提名人初選大勝，帶動隔夜美股大漲，以及為減緩新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊，全球接力提出財政、貨幣激勵措施，以及防疫撥款方案，受此鼓舞，周四南韓KOSPI指數收漲1.26%，為2,085.26點，連漲第4天。

惟分析師表示，美國境內疫情的發展仍是一個風險，市場震盪恐將持續到月底。今日散戶買超韓股3210億韓元，抵銷外資與機構投資人合計賣超3470億韓元。韓元漲0.56%，收在1,181.2兌一美元。

(時報資訊)