中華電信5日宣布，中華電信與HTC取得2020策略合作共識，未來將持續透過多元的策略產品合作，建構端到端5G產業鏈，致力推動台灣5G發展，帶動產業升級。

因應新冠肺炎疫情擴大，今年MWC世界通訊大會雖然停辦，中華電信與HTC團隊仍分別從中華電信行動通信分公司、HTC台灣總部及HTC英國辦公室等三地，透過VIVE Sync進行多人互動的”面對面”VR遠程會議，完成雙方5G策略合作會談。

HTC VIVE Sync VR虛擬實境會議，係透過虛擬人像進行多人共享空間的會議，結合中華電信的行動寬頻網路，提供更快速穩定、高畫質的會議服務。

中華電信行動通信分公司陳明仕總經理表示，中華電信致力提供消費者更優質的行動網路品質，未來將以超高寬頻技術，攜手HTC提供消費者最嶄新的4K、VR內容，持續發展各種VR應用服務，以延伸5G產業鏈應用，為消費者打造更多即時、同步的影音體驗。

HTC台灣區總經理陳柏諭表示，中華電信與HTC是長期戰略夥伴，這次能藉由中華電信優質的網路技術，讓VR會議得以成真，期待未來的5G時代，可以讓VR技術隨著更大的頻寬，帶給客戶更多元便利的生活。

2020年邁向5G元年，中華電信在5G首波釋照中，於3.5GHz及28GHz兩個頻段皆取得最大頻寬與最佳的頻位，將積極投入5G網路建設，目標今年7月開台。

中華電信5G展示，除了日前於台北、台中兩大跨年現場，及KKBOX風雲榜特別舞台大秀5G領先技術，另在台灣燈會主燈展區台中后里森林園區，獨家提供5G超高網速實測達1.6 Gbps的高速率及4K超寬頻影視、VR應用等創新應用服務。

中華電信表示，將持續建構最大頻寬、最廣涵蓋的4G/5G行動寬頻網路，未來也將持續與國內產業夥伴建立生態圈，以客戶需求為導向，提供精彩可期的5G創新服務。

(工商 )