習近平訪日確定延後 16:252020/03/05 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家主席習近平訪日行程確定延期，日本內閣官房長官菅義偉5日稱，新冠肺炎是目前中日兩國最優先處理的事項，雙方已決定今後再協調習近平訪日行程。 日本共同社報導，菅義偉指出，中日雙方已決定延期習近平訪日時期，今後透過外交渠道再度協調，再擇雙方都合適的時期進行。 (工商 ) #習近平訪 #確定 #習近平 #訪日行程 #菅義偉 也許您會感興趣 推薦閱讀 習將訪日 安倍規畫中日第五文件 04:092020/03/01 焦點新聞 會見安倍 楊潔篪：為習近平訪日鋪路 04:092020/03/01 全球財經 習近平訪日行程 傳安倍傾向延後 01:102020/03/01 國際大事 產經： 日中擬將習近平訪日時間延期 06:572020/03/01 國際 日媒：習近平或延至秋季訪日 04:102020/03/02 全球財經 習近平訪日恐生變 日本同意暫延 10:592020/03/02 兩岸 安倍最快本周公告 習訪日延後 04:092020/03/03 焦點新聞 習訪日延後 安倍最快本周宣布 04:102020/03/03 兩岸要聞 習近平：釋放消費動能 把復工復產與擴大內需相結合 22:242020/03/04 兩岸 日官方宣布 大陸國家主席習近平訪日延期 15:282020/03/05 國際 兩岸熱門新聞 韓國疫情大爆發 為何華人聚集最多的城市零確診？ - 兩岸 北京醫院首度證實：新冠病毒攻擊中樞神經系統 - 兩岸 - 旺報 李文亮等「吹哨人」 陸追授疫情防控先進個人稱號 - 兩岸 - 旺報 美加澳搶購衛生紙食品 狂訂Costco末日套餐 - 時政 陸專家揭新冠肺炎「最終發展」！停戰「時間點」曝光：相信我 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。