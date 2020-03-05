大陸國家主席習近平訪日行程確定延期，日本內閣官房長官菅義偉5日稱，新冠肺炎是目前中日兩國最優先處理的事項，雙方已決定今後再協調習近平訪日行程。

日本共同社報導，菅義偉指出，中日雙方已決定延期習近平訪日時期，今後透過外交渠道再度協調，再擇雙方都合適的時期進行。

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