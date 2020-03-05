新冠肺炎疫情升溫，避免人潮聚集，北市殯葬處推動「網路公祭」，提供喪家上網填寫直播連結，即日起使用網路公祭，可享禮廳使用費免費或減免優惠，原價日及減價日免收費用，加價日減半收費，可大幅節省民眾喪葬費用。

網路公祭原本的用途是消弭民眾趕不及道別的遺憾，讓無法親自參加公祭的民眾，透過網路直播參與，殯葬處指出，防疫期間，避免人潮聚集，建議禮儀服務業者和治喪家屬多使用網路公祭。

殯葬處指出，已於殯葬處網站首頁建置「網路公祭專區」，提供喪家或禮儀業者上網填寫直播連結，建議禮儀業者對有意願辦理網路公祭的家屬，於訃聞上加註網路直播方式，於告別式提供網路同步直播，讓無法親自參加公祭的親友，透過網路直播參與，不啻提供無法到場者一個告別機會。

殯葬處表示，即日起辦理「網路公祭」，可享有禮廳或真愛室使用費免費或減免優惠，原價日及減價日免收費用，加價日減半收費，可大幅節省民眾之喪葬費用。

網路公祭禮廳優惠詳細方案、教學及辦理方式等，可至殯葬處網站網路公祭專區查詢（http：／／w9.mso.taipei／tbmlive）。

(中時 )