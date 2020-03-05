你還在「一泊二食」嗎？搶救住房率，天成飯店集團再度加碼，旗下台北花園大酒店自即日起至5月底止，推出「老饕必嘗 PRIME ONE 牛排館一泊三食住宿專案」，再享假日入住不加價，精緻雙人房每房每晚4,300元起，專案另依房型人數提供PRIME ONE 牛排館套餐1客，並加碼贈六國酒吧晚茶點心與Happy Hour無限暢飲，期望帶給旅人回憶滿滿的饗樂時光。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「為了讓消費者充分體驗豐富的行程，台北花園大酒店規劃一系列住宿專案，結合旅人吃、喝、玩、樂各方面及周邊需求，來滿足消費者喜愛嘗鮮的心。同時看準國人對品味美食的熱愛，此次搭配2018年台北米其林餐盤推薦的PRIME ONE 牛排館共同推出住宿專案，讓國人能以超值的價格嘗到美饌，也享受到星級飯店住宿服務，預估可帶動整體業績提升一成。」

台北花園大酒店緊鄰西門町旁，為逛街購物最佳地理位置，深受國內外自由行旅客的喜愛，搭配「老饕必嘗 PRIME ONE 牛排館一泊三食住宿專案」，入住精緻客房每房每晚4,300元起、親子三人房每房每晚5,800元起，於晚間18：00至20：00更可享有六國酒吧晚茶點心與Happy Hour無限暢飲，讓入住貴賓開懷盡興，盡情探索台北城裡的精采大小事。

台北花園大酒店「老饕必嘗 PRIME ONE 牛排館住宿專案」套餐包含花園經典沙拉、主廚每日例湯、主廚經典主菜四選一，主菜道道令人驚艷，「炭烤頂級牛排」主廚選用柔嫩、多汁且深受饕客喜愛的美國肋眼牛排，放置爐火炭烤烙痕，再放煙燻箱靜置，使龍眼木特有香氣緩緩滲入，出餐時再用高溫上火烤箱將肉的表面烤至上色，油脂風味濃厚，外層焦脆鮮甜，餘韻滋味令人著迷。

「紐西蘭羊排」精選紐西蘭帶骨法式羊排木香炭烤，再放入烤箱烤至五分熟，最後靜置於燻烤箱10分鐘，迷人的法式羊排香氣，多了幾分優雅燻香，入口濕潤而鹹香的肉汁四溢，馥郁華麗的滋味更顯奢華，此外主菜另有市場季節鮮魚及主廚每日精選供饕客選擇，餐後再來一份特製甜點及咖啡或茶，為此套盛宴畫下完美句點。

(中時 )