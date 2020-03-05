新北市泰山區28歲朱姓男子，近日因缺錢花用卻不務正業，竟闖入民宅偷竊，自以為疫情時期戴口罩不會被認出來，上月連續2次搭計程車到板橋行竊，分別得手1000元和8000多元，迅速將不法所得揮霍殆盡，板橋警分局接獲報案，循線將他逮捕，朱男還反問「怎麼會認出是我？」荒謬言論讓警方搖頭。

警方調查，朱男是人力派遣鐘點工，發現許多民眾在門窗上鎖後離家，卻忽略窗戶容易被拆卸，因而「改行」當小偷，拆窗闖入民宅行竊，犯案前後還以計程車代步，早就被警方盯上。

朱男以為疫情期間戴上口罩較不容易被發現，上月多次從泰山到板橋行竊，自以為神不知鬼不覺，3日先是潛入金門街民宅，翻箱倒櫃後得手1000元零錢， 23日凌晨又發現火鍋店窗戶沒關好，爬進店內竊取財物，得手8000多元，不法所得立刻被揮霍殆盡。

警方獲報後著手調查，調閱監視器鎖定朱男身分，日前持拘票上門逮人，朱嫌還不敢置信，反問「不是人人都戴口罩，怎麼會認出是我？」此後才坦承犯行，被依加重竊盜罪移送新北地檢署偵辦，同時還要擴大清查他是否涉及其他竊案。

板橋警分局偵查隊長林子翔呼籲，居家門窗務必檢視是否上鎖，特別是緊鄰防火巷或工地的住宅，容易讓小偷盯上，適當加裝鐵窗也是防竊的好方法，另外也可針對僻靜巷弄加裝自動感應照明設備，居安思危自然能防止宵小上門。

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(中時電子報)